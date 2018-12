Bologna, 5 dicembre 2018 - E' durata meno di tre giorni l'agonia di Simone Fragolino, il ragazzo di 23 anni investito l'altra mattina all'alba in via Maserati. Lo studente, originario di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, era appena uscito da una discoteca in zona. Secondo quanto hanno stabilito gli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi di legge, l’auto stava procedendo su via Maserati verso via Stalingrado quando è avvenuto il terribile impatto.

L'uomo alla guida dell'auto aveva subito allertato i sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzare le condizioni del ragazzo prima di correre all'ospedale Maggiore a tutta velocità. Ricoverato in Rianimazione, il ragazzo oggi ha cessato di vievere. Il guidatore dell'auto, un coetaneo della vittima, deve ora rispondere di omicidio colposo.