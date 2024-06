Incidente in tangenziale a Bologna, morto un motociclista

Bologna, 23 giugno 2024 – Tragico incidente ieri nel tardo pomeriggio in tangenziale, dove ha perso la vita un motociclista di 54 anni.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 19,10 nei pressi dell’uscita 12 in direzione Casalecchio. Stando a quanto ricostruito dalla Polstrada, intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, la moto che trasportava la vittima e una passeggera di 39 anni, rimasta ferita in modo serio, ha perso il controllo, finendo per schiantarsi contro il guard rail.

La polizia stradale sta cercando di capire se prima la moto sia stata toccata da un’auto.

L’impatto è stato devastante per il cinquantaquattrenne, che ha perso la vita sul colpo.

La donna, invece stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverata.