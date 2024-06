Enzo Maranci morto a 54 anni nell’incidente in moto a Bologna, gravissima l’amica

Bologna, 24 giugno 2024 – La moto, l’arrampicata, il Bologna. Passioni di una vita vissuta sempre al massimo, che si è spenta sabato sera, sull’asfalto incandescente della tangenziale. È morto così Enzo Maranci, 54 anni, vittima di un tragico incidente mentre rientrava, assieme a un’amica, da una gita in moto. Erano circa le 19,10, Maranci, motociclista esperto, era in sella alla sua Bmw quando per motivi che la polizia stradale sta accertando, ha perso il controllo del mezzo, schizzando fino a impattare contro il guard rail. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita 12, in direzione di Casalecchio, Comune dove Maranci viveva.

La Polstrada, in particolare, sta verificando se il cinquantaquattrenne abbia fatto tutto da solo o se abbia sbandato dopo essere stato toccato da un’auto. Una circostanza che dovrà essere appurata, per accertare eventuali responsabilità nell’incidente mortale, in cui è rimasta gravemente ferita anche la ragazza che era in sella con lui, di 40 anni. Se per Maranci all’arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco non c’era già più nulla da fare, la donna invece era gravissima, ma ancora viva: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverata in prognosi riservata al reparto di Rianimazione.

Maranci, piccolo imprenditore del settore del verde, era conosciuto a Casalecchio, dove frequentava spesso il bar Melody. Gli amici di una vita, con cui aveva condiviso viaggi ed esperienze, adesso sono sconvolti. E lo ricordano come una persona sempre attiva, sportiva e di compagnia. Sul suo profilo Facebook, quando si è iniziata a diffondere la notizia della sua morte, tantissimi hanno voluto ricordarlo con un pensiero e una frase: "Fai sempre come ti pare, almeno continua a sorridere da lassù", si legge in un post. "Mi raccomando Enzo continua a potare come sai fare tu ovunque tu sia ora", raccomanda un altro amico. E poi: "Ciao Enzo, amico e fratello da tutta la vita…".

Messaggi di sconcerto e commozione: "Con il magone, amico mio, sono sperso. Per me non morirai mai, finché ti manterrò vivo nei miei ricordi più significativi". "Non riesco a crederci – scrive un altro –, mi sembra impossibile...". Impossibile pensare che a portarlo via sia stata la sua amata moto: "Vola in cielo amico caro. Ci mancherai".