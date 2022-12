Incontri con gli artisti e una collettiva: l’Accademia si prepara

Mentre l’anno è agli sgoccioli, continua a comporsi il mosaico di appuntamenti in concomitanza di Arte Fiera e Art City. Dall’1 al 5 febbraio, l’Accademia di Belle Arti propone una nuova edizione di Ababo art week, che propone ad esempio ARTalk CITY, incontri in accademia con gli artisti del Main program. Coordinato da Maria Rita Bentini, il programma prevede cinque appuntamenti con gli artisti tutte le mattine in Aula Magna. Yuri Ancarani, Roberto Fassone, Eva Marisaldi, Lucy+Jorge Orta, dunque, si racconteranno in prima persona a partire dal progetto artistico concepito per Art City, in dialogo con curatori e docenti. Saranno inoltre protagonisti di brevi video-interviste realizzate da Veronica Santi, in collaborazione con studentesse e studenti del Corso di Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisivo. Il quinto appuntamento di ARTalk CITY sarà dedicato alla figura di Patrick Procktor.

Torna anche il progetto espositivo Ex, a cura di Carmen Lorenzetti, che mira a riportare all’attenzione del pubblico storia e memoria dell’Accademia e dell’affiliata Accademia di Ravenna. La collettiva, ospitata nel Salone degli Incamminati, include opere di sei artisti accomunati dal punto di vista generazionale ma anche dalla pratica della pittura: Giovanni Blanco, Jacopo Casadei, Rudy Cremonini, Domenico Grenci, Enrico Minguzzi e Nicola Samorì (foto). La mostra inaugura il 4 febbraio. Fra le iniziative, anche Postcards from Iran ideata da un gruppo di studentesse iraniane e realizzato con il supporto della Consulta studentesca, mentre l’Accademia sarà presente all’interno di Arte Fiera con uno stand dedicato alle opere di studentesse e studenti, a cura di Maura Pozzati (Padiglione 26). Info: www.igiic.org