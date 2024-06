Incontri per rallentare. Arrivano i ’Giorni perfetti’

"Ci va il tempo che ci va" canta Paolo Conte nel suo splendido brano ‘Anni’. Ed è questo il concept alla base della rassegna ‘Giorni Perfetti’, con cinque incontri "per rallentare" organizzati da Mismaonda, all’interno del grande cartellone Bologna Estate. Dal 2 al 18 luglio le due Case di quartiere Villa Torchi e Villa Bernaroli ospiteranno spettacoli gratuiti con personalità d’eccezione, con l’obiettivo di far riscoprire l’importanza della lentezza, della ritualità dei gesti, del prendersi cura di sé.

Ad aprire sarà Dario Vergassola il 2 luglio alle 21 a Villa Torchi, in dialogo con Danilo Masotti, scrittore bolognese noto per aver portato alla luce la categoria (sempre esistita) degli ’Umarells’, ormai passati nell’immaginario collettivo . "L’umarell a volte viene descritto come un anziano signore che ha tempo da perdere. Io non credo che sia tempo ’da perdere’, ma ’da impiegare’, che è ben diverso: è questo concetto di lentezza che vogliamo trasmettere con i nostri incontri" spiega Mariangela Pitturru, direttrice artistica di Mismaonda.

Due giorni dopo (4 luglio)andrà in scena Arianna Porcelli Safonov, con il monologo ’Asap (as soon as possible)-Selezioni di racconti vecchi dentro’: l’attrice ’denuncia’ la velocità dei tempi attuali, dove tutto è richiesto subito (as soon as possible appunto) e il fatto che si ricerchi sempre l’eterna giovinezza. Vuole anzi porre l’accento sulle ‘proprietà benefiche della vecchiaia’: la quiete, la saggezza, la lentezza nei movimenti, la meticolosità. "I progetti di Mismaonda hanno la qualità di riuscire a raccontare la nostra contemporaneità" commenta la delegata alla Cultura Elena Di Gioia.

Il tema del rallentare viene infatti trattato ormai da numerose personalità, è anche uno dei focus del film ‘Perfect Days’ di Wim Wenders, che viene omaggiato nel titolo della rassegna. I giorni degli spettacoli sarà poi esposta, nelle due Case di quartiere, una selezione di libri sul tema, in collaborazione con Mondadori. A parlare della necessità di una vita più lenta sarà anche Lella Costa, sul palco di Villa Torchi il 9 luglio: leggerà ‘Rime Rimbambine’ filastrocche di Bruno Tognolini scritte "per ricordare ai vecchi di quando erano bambini, e ai bambini di quando saranno vecchi" sottolinea Mismaonda. Villa Bernaroli accoglierà invece il poeta Franco Arminio e la coppia di attori, padre e figlio, Pippo e Andrea Santonastaso. Arminio l’11 luglio alle 21 proporrà un ‘elogio della lentezza’, leggendo alcune sue poesie in cui ha teorizzato la paesologia, ovvero l’arte di andare a zonzo per paesi arroccati, abitando con il proprio spirito e fuggendo dalla città e dal progresso per prestare finalmente attenzione alle piccole cose. I Santonastaso si esibiranno invece il 18 luglio - chiudendo così la rassegna- con ‘Lo scemo in televisione’, un dialogo ironico intergenerazionale che testimoni come il tema della lentezza possa essere trattato sia dai giovani sia dagli anziani.

Alice Pavarotti