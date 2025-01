Incontro con Dario Meneghetti

L’autore Dario Meneghetti, presenterà stasera, a partire dalle 18, alla libreria Zanichelli, situata Piazza Galvani, il suo ultimo libro: ’Una pinta di nuvole’.

Ex tenore alla Fenice di Venezia, che accanto all’amore per la musica, coltiva da sempre quello per la parola, Meneghetti possieda una penna felice con la quale scrive avventure tragicomiche al limite del surreale, con un linguaggio scoppiettante e proteiforme. ’Una pinta di nuvole’ racconta le ascese e le cadute di un ragazzo che combatte per trovare il suo posto nel mondo, un ragazzo cresciuto dalla Venezia degli anni Novanta, quando la città era vissuta come un palcoscenico su cui esibirsi solo se tutta la compagnia sta sul palco. Agli episodi esilaranti si alternano quelli dedicati alle riflessioni a tratti struggenti, di una poesia e di una intimità che toglie il fiato. Si tratta della sua prima opera narrativa.

Durante l’incontro con lo scrittore, interverranno Vincenzo Bagnoli e Guido Caserza.