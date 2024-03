Infarto alla guida, carambola di auto. Un anziano grave e altri due feriti

Sono molto gravi le condizioni dell’84enne di Zocca che ieri mattina a causa di un malore è stato all’origine dell’incidente stradale accaduto intorno alle 10 sulla strada provinciale che attraversa il centro abitato di Castello di Serravalle.

Secondo una prima ricostruzione che è al vaglio della polizia locale di Valsamoggia l’uomo per gli effetti di una crisi cardiaca avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda all’imbocco del ponte sul Ghiaia di Serravalle, all’incrocio con la via Degli Esposti. Questa situazione ha innescato una carambola che ha coinvolto altre due automobili in transito sulla stessa via Sant’Apollinare. In conseguenza di questi scontri si sono registrati altri due feriti in maniera seria ma non in pericolo di vita. Si tratta delle conducenti rispettivamente di 78 e 56 anni. Tutti tre i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto, pochi minuti dopo l’incidente, è arrivata una prima pattuglia della polizia locale.

Gli agenti hanno messo in sicurezza il teatro dell’incidente chiedendo al contempo l’intervento del 118. Poi si sono assicurati dello stato dei feriti, e prima di tutto del più anziano in crisi cardiaca, che è stato disteso a terra per avviare le procedure di utilizzo del defibrillatore che è in dotazione ad ogni auto di servizio.

In successione sul luogo sono arrivati i sanitari a bordo della prima ambulanza, poi l’auto medica e quindi anche l’elisoccorso. Nello svolgimento delle operazioni di rianimazione e soccorso la strada è stata chiusa al traffico, fino a quando i feriti sono partiti in direzione del Maggiore. Dopo la rimozione delle auto la viabilità è stata ripristinata intorno alle 12,30.

