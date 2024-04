Infiltrazioni nella copertura. Tetto nuovo al planetario

Il tetto nuovo del planetario di San Giovanni in Persiceto. L’amministrazione comunale segnala infatti che recentemente si sono conclusi i lavori all’edificio che ospita il planetario e il museo del cielo e della terra in vicolo Baciadonne. In particolare è stato rifatto il tetto dell’edificio. "L’intervento – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - , costato circa 38.000 euro, si è reso necessario per lo stato ormai vetusto della copertura che talvolta provocava infiltrazioni. Dopo la rimozione totale dei coppi si è provveduto a pulire il coperto e le grondaie, a sostituire l’ondulina sottocoppo, che risultava ammalorata, con nuova guaina. E quindi a posare un nuovo manto di copertura in coppi, con integrazione di nuovi elementi".

Il piano terra dell’edificio è occupato dal planetario, con un soffitto - schermo a cupola semisferica, che permette diverse osservazioni virtuali, ma anche l’osservazione di oggetti reali del cielo grazie al collegamento col vicino Osservatorio comunale. Al primo piano del planetario si trovano invece importanti collezioni naturalistiche, tra cui oltre 400 esemplari di meteoriti, la maggior parte reperti che fanno parte della collezione dell’astrofisico e cofondatore dell’Osservatorio, Romano Serra. Collezione di meteoriti ritenuta la più importante d’Italia. Sono presenti poi numerose sezioni d’albero in cui è possibile osservare gli effetti del clima sugli anelli di accrescimento e reperti provenienti dalla zona di Tunguska, una remota regione della Siberia che nel 1908 registrò un impatto di un grande meteoroide o di una cometa.

E tornando ai lavori pubblici di recente è iniziato un intervento di manutenzione al sottopasso di via Sasso. Nel manufatto si stanno rimuovendo le lastre in cemento rovinate lungo il bordo destro e sostituite con lastre in griglie di metallo fissate sui muretti di sostegno sottostanti. Per permettere l’esecuzione dei lavori, che andranno avanti fino alla fine di aprile, sono state entrate in vigore modifiche alla viabilità, nel tratto compreso tra circonvallazione Italia e via Spianate. E ancora, sempre in tema di lavori pubblici riguardanti la viabilità e la sicurezza dei pedoni, il Comune ha riqualificato i marciapiedi in via Marzabotto. Via che è stata anche completamente riasfaltata.

