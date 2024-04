"Iniziative turistiche per attirare nuovi clienti"

Più parcheggi e piste ciclabili, ristori per le zone interessate da cantieri, ma soprattutto iniziative di marketing territoriale.

In vista del voto di giugno Cna (la Confederazione artigiani e imprese) di Bologna ha realizzato un sondaggio presso i propri iscritti nel territorio di Casalecchio e messo nero su bianco le aspettative del mondo imprenditoriale della cittadina sul Reno.

Le richieste sono in qualche modo condivise con quelle di altre categorie, ma in particolare Cna mette l’accento sulla necessità di mettere in campo più iniziative culturali e turistiche di qualità per attirare visitatori e potenziali clienti per le imprese. Insomma secondo il tessuto produttivo serve più promozione sulla qualità dei prodotti e dei servizi di artigiani e commercianti per valorizzare le loro attività. E questo non solo nelle zone del centro ma anche nelle zone periferiche e nelle aree produttive.

Lo dice a chiare lettere Simonetta Soverini, presidente Cna dell’area valli del Reno, del Lavino e del Samoggia: "Sono queste le priorità per le imprese di Casalecchio, come emerge dal questionario. Anche qui si andrà al voto l’8 e il 9 giugno.

Stiamo incontrando i candidati a sindaco, presentando loro le richieste e le proposte delle nostre imprese.

Cna non esprimerà preferenze sui candidati, ma vogliamo essere attore protagonista nella campagna elettorale perché i temi e le problematiche delle imprese abbiano un ruolo rilevante nei programmi dei candidati".

Quello della mobilità è il problema numero uno sottolineato dalle aziende che "ci hanno segnalato che attualmente sono troppo poche le opportunità di parcheggiare da parte dei clienti. Allo stesso tempo ci dicono che i cantieri stanno creando difficoltà e quindi chiedono ristori e agevolazioni per le imprese interessate, che poi possono essere convertiti in promozioni verso i clienti", aggiunge la presidente Soverini che insiste sull’importanza di intensificare la proposta di iniziative culturali, spettacolari, enogastronomiche, sempre all’insegna della qualità nonché avere un occhio di riguardo rispetto al decoro e cura della città.

E sul cantiere più importante, quello della Nuova Porrettana, si insiste sul "rispetto dei tempi nel completamento dell’opera. Consapevoli dell’importanza della realizzazione del nodo infrastrutturale, auspichiamo progetti e pianificazione del traffico e di mobilità sostenibile".

Gabriele Mignardi