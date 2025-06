Insieme per una città più sicura. Musica in piazza XX Settembre. Prima la danza poi tutti in pista

Piazza XX Settembre prima diventa il palcoscenico dove si esibiscono i bravissimi ballerini della storica scuola di Ballo Gabuso poi si trasforma in una pista dove tutti possono ballare.

È l’iniziativa ’Che Bella Bologna che Balla’, una serata gratuita che fa parte del cartellone di XXL Piazza Libera, il progetto di riqualificazione urbana promosso da Confcommercio Ascom Bologna in co-progettazione con il Comune.

Per l’occasione, sul palco della piazza, dalle 21, si esibiranno i maestri della storica scuola di Ballo Gabusi, che offriranno un vero e proprio spettacolo. Poi la piazza sarà a disposizione di tutta la cittadinanza. Infatti si trasformerà in una pista sotto le stelle per ballare insieme e ascolare musica. L’iniziativa è stata pensata per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai ragazzi, agli adulti. Un invito alla leggerezza, al movimento, al sorriso e alla condivisione comune di uno spazio che, per diverso tempo, è stato considerato non sicuro a causa della presenza di spacciatori e atti di vera e propria violenza.

A sostenere il progetto di Confcommercio Ascom, anche una rete di partner sempre più ampia: Emil Banca, Fondazione Bologna Welcome, Canali di Bologna, Prefettura, forze dell’ordine e anche Cisl Bologna, che entra a far parte del progetto rafforzando la sinergia tra istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e cittadini.

Due giorni fa, il ’modello’ di Confcommercio Ascom per riqualificare piazza XX Settembre, è stato portato al Giardino Fava, in via Milazzo, altro luogo da riqualificare, che vede e in prima fila lo chef Ivan Poletti, sua moglie Alice Angelico e i soci Caterina Derkacz e Andrea Sartori, con il chiosco Favaloso food and drink, che sarà aperto dalle 12 a mezzanotte tutti i giorni, al fianco del campo di playground.

