Installazione di Per Barclay

Dopo un lungo restauro, in occasione di Art City la ex Chiesa di San Barbaziano di via Cesare Battisti 35, apre al pubblico oggi dalle 15 con il progetto speciale ’La strage degli innocenti’ dell’artista Per Barclay. Si tratta di una reinterpretazione del celebre dipinto di Guido Reni, che si trova in Pinacoteca e che l’artista (che ha studiato alla nostra Accademia di Belle Arti) conosce molto bene. Il suo lavoro si situa tra fotografia, scultura e installazione. Il dipinto riprodotto è capovolto e si specchia su una densa base nera. Apertura fino al 9 febbraio: fino al 5 dalle 15 alle 18, l’8 dalle 11 alle 23. Sabato 8 e domenica 9 performance site specific.

b. c.