Istituti agrari, fondo per nuovi strumenti

Il mondo dell`agricoltura guarda sempre più a tecnologia e innovazione digitale. E proprio per accompagnare questa trasformazione, la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto un bando per potenziare laboratori e dotazioni tecnico-scientifiche negli istituti agrari tecnici e professionali. Con 300mila euro (150mila per ciascuna annualità 2024 e 2025) il bando regionale interviene per allineare la formazione degli studenti alla rapida evoluzione tecnologica che interessa il sistema agricolo e rurale.