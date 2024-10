Jovanotti, due date all’Unipol Arena

A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, da marzo 2025 Jovanotti suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei ’Palajova’. E sono già fissate le due date bolognesi: il 3 e il 5 aprile Lorenzo sarà all’Unipol Arena per la gioia dei tantissimi fan. Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all’Argentina, dalle Ande all’Amazzonia. E ora l’annuncio. Giusto il tempo per riavviare il motore, preparare il nuovo assetto dell’equipaggio e finalmente il 4 marzo 2025… si parte!