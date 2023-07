La Bcc Felsinea nell’albo delle aziende solidali

C’è anche Bcc Felsinea fra le prime aziende del bolognese ammesse all’Albo Metropolitano delle Aziende Socialmente Responsabili istituito dalla Città Metropolitana di Bologna ad aprile scorso con lo scopo di raggruppare quelle imprese e organizzazioni del territorio che sono capaci di coniugare il loro saper fare impresa con l’attenzione al sociale.

Bcc Felsinea è l’unica banca iscritta all’Albo e anche l’unica azienda, fra le 7 attualmente ammesse, giudicata socialmente responsabile in 2 su 3 ambiti di valutazione. Bcc Felsinea è infatti stata nominata: azienda solidale, in quanto sviluppa azioni virtuose con impatto positivo sul welfare territoriale grazie alla costante attenzione verso il benessere della comunità e a modelli operativi sostenibili, azienda educativa, in quanto si relaziona costantemente con il sistema educativo e formativo contribuendo a garantire un’educazione e una formazione di qualità per tutti.

L’iscrizione all’Albo Metropolitano delle Aziende Socialmente Responsabili si va ad aggiungere ad un altro recente riconoscimento: la nomina di Bcc Felsinea a "Impresa storica d’Italia" a seguito dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche istituito da Unioncamere con il fine di raccogliere le imprese italiane ultracentenarie. A parlare di questo ennesimo, importante traguardo per la Banca di Credito Cooperativo di base a San Lazzaro di Savena è lo stesso presidente di Bcc Felsinea, Andrea Rizzoli (nella foto con il vice presidente): "Da sempre mettiamo al primo posto la vicinanza alla comunità e l’attenzione al territorio, reinvestendo proprio qui le nostre risorse economiche secondo un principio di circolarità in grado di creare benessere e sviluppo condivisi nel tempo".

Il presidente Rizzoli, poi, in conclusione vuole anche sottolineare quanto segue: "L’iscrizione all’Albo è per noi motivo di grande orgoglio e la conferma che il nostro modello operativo è in grado di fare la differenza. Per questo ci impegneremo a continuare nel percorrere questa strada".

Bcc Felsinea ad oggi annovera 22 filiali in provincia di Bologna e Modena, più di 170 collaboratori e oltre 12 mila soci cooperatori. L’attivo di bilancio è di 1,3 miliardi di euro, il totale crediti vivi supera gli 800 milioni di euro, la raccolta complessiva approssima gli 1,6 miliardi di euro e i fondi propri assommano a 121 milioni di euro.

z.p.