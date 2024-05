La biblioteca mobile entra a scuola. Letture ad alta voce con gli alunni

Mostre, spettacoli, mercatini, letture ad alta voce e incontri con gli autori nel cartellone del Maggio dei libri al via domani su iniziativa della biblioteca Pavese di Casalecchio. Fino al 29 maggio tra piazze e scuole va in onda la rassegna dedicata alla lettura in concomitanza con la campagna nazionale di promozione della lettura ideata dal Centro per il libro e la lettura del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Il tema dell’anno è espresso nel titolo che è tutto un programma e sostiene che "Se leggi ti lib(e)ri..." a riprova del fatto che tra le tante opposte libertà che concede l’esercizio del leggere, ce n’è una che non prevede contrari né inversioni: quella di pensare. Da domattina la cargo bike Gloria esce dalla Pavese e porta la biblioteca-mobile nelle scuole dell’infanzia e primarie di Casalecchio per leggere tanti libri ad alta voce tutti insieme ad insegnanti e bambini. In questo periodo anche l’associazione A Casa dell’Orso farà tappa in varie scuole del territorio con le letture ad alta voce di Insegnami a Volare, nonché all’agriturismo Rio Verde di Sasso Marconi. Gli incontri con gli autori prenderanno il via l’8 maggio con la scrittrice casalecchiese Lorella Cremonini e i suoi ‘Frammenti di emozioni’. Il giorno seguente il gruppo di lettura si confronterà sulla lettura del libro Dolores Claiborne di Stephen King.