La devozione alle immagini mariane: protezione dalle sciagure naturali

Il popolo aveva scelto di rivolgersi anzitutto alla Madonna, poi a Gesù e ai Santi, per ottenere una grazia, per tenere lontane le sciagure naturali; e perciò aveva attribuito poteri speciali ad alcune immagini mariane. La Madonna della Pioggia (foto) e quella del Terremoto erano fra le più invocate per aver salva la propria vita e quella dei propri cari.

In ogni strada e sotto vari portici era possibile incontrare un’immagine mariana ben conservata e adornata con fiori sempre freschi: si incontrava la Madonna delle Febbri, quella della Neve, quella della Pace, quella della Vittoria. Ogni chiesa, poi, ospitava una Madonna miracolosa: bastava entrare, accendere un cero e chiedere la grazia.

Inoltre molte chiese erano intitolate alla Madonna: quella della Misericordia, della Vita, della Morte, dei Carcerati, degli Artisti, della Libertà, delle Grazie, della Natività.