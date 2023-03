La festa della donna L’onda dell’8 marzo su welfare, imprenditoria e corsi di parità di genere

Bologna e l’Emilia-Romagna per la Giornata internazionale della donna si tingono di giallo. Analisi su lavoro e welfare, fondi all’imprenditoria femminile. Ma anche iniziative, convegni, mostre, incontri, banchetti. E tante mimose, simbolo dell’unione delle donne con tutti quei fiorellini messi insieme, così come pensato dalla madre costituente Teresa Mattei. Obiettivo, per dirla con Raffaella Carrà, è fare rumore. Tant’è che l’Istituto Parri ha deciso di celebrare l’8 marzo con un video sulla showgirl nata a Bologna ‘Rumore. Quando ho deciso che facevo da me’. Un video che fa parte del ciclo Voli di farfalle. Storie di donne che non si sono arrese. PARI OPPORTUNITÀ Per arrivare alla parità ci vogliono 135 anni, stima il rapporto Global gender gap del World economic forum. Da qui, la Regione scende in campo. Insegnando la parità già sui banchi di scuola con il primo corso (al via il 17 marzo) per insegnanti delle superiori sulle pari opportunità. Al via anche un corso per mediatori e mediatrici culturali. Lo conferma Barbara Lori, assessora regionale alle Pari Opportunità: "Vogliamo fornire concrete opportunità per un lavoro dignitoso e di qualità. I due corsi per insegnanti e mediatori vanno in questa direzione". IMPRENDITORIA FEMMINILE L’Emilia-Romagna guarda anche alle imprenditrici e lo...