La Festa della Raviola torna in scena a Trebbo Un tuffo nel passato tra musica e sapori

Da oggi a domenica torna, a Trebbo, la tradizionale sagra della raviola, con iniziative per tutti i gusti e tutte le generazioni.

Fra i numerosi appuntamenti ricordiamo, per la serata di oggi, a cura della Consulta Frazionale del Trebbo: "C’erano una volta... al Trabb", un tuffo nel passato, una serata di ricordi e tradizioni legate alla storia del Trebbo e della festa, con ospiti a sorpresa e il tradizionale concorso della regina o re della raviola. Lo sport vedrà la performance di Progetto Def Danza in piazza della Resistenza e la Camminata del Progresso - 1º Memorial Oreste Campanini: 3 percorsi da 2,5 - 4 e 7 chilometri per le strade di Trebbo di Reno. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Ant. Numerose e per tutti i palati saranno le attività di ristoro; la domenica saranno presenti inoltre il mercato delle 5 Terre ed il mercato dell’Unione Reno Galliera.