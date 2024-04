La grande onda colorata. Dieci, cento, mille vetrine. E il panificio ’arruola’ una mucca tra i tifosi

Fiato sospeso per il match di domani al Dall’Ara contro l’Udinese. La Roma, approfittando dei 20 minuti recuperati ieri l’altro (la partita era stata interrotta per il malore a N’Dika), ha rosicchiato due punti: nulla che possa spaventare i tifosi rossoblù, fiduciosi di un approdo europeo della Thiago-band. Sia in città sia in provincia fioriscono le vetrine addobbate con i colori rossoblù nell’ambito dell’iniziativa ’Fino alla fine, forza Bologna’ lanciata da Confcommercio Ascom, con il sostegno del ’Carlino’ e di Emil Banca. Tantissime attività commerciali, negozi, bar, ristoranti, studi professionali hanno già aderito non solo sotto le Torri, ma anche nell’hinterland e in tutto il territorio, dalla Bassa all’Appennino.

Tutti uniti per lanciare la volata di Zirkzee e compagni verso il sogno della Champions, un traguardo davvero storico che potrebbe arrivare proprio nell’anno in cui si celebrano i sessant’anni dal glorioso scudetto del 1964.

Tra le più recenti adesioni, spiccano la Foto ottica Tonino di Elisabetta Spisni, in via Dagnini, 15, con un corredo rossoblù: maglie, pallone, vessillo e gagliardetto del magico Bologna. Il panificio di Romano Nanni ha optato per un addobbo originale: a tifare Bologna, infatti, l’iconica mucca che fa bella mostra di sé davanti al negozio di via della Barca, 23, al cui collo è stata messa una sciarpa rossoblù. Vicinissimi alla casa dei ragazzi di Thiago, quelli di Aquastore, negozio di accessori per il nuoto che ha una sua vetrina proprio la piscina Sogese, Carmen Longo, nell’area del Dall’Ara.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa.

Un consiglio: scattate delle fotografie con i titolari o comunque persone fuori dalle vetrine. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, a Bologna.