La ’guerra’ dei banchetti. Oggi tocca alla Lega

Non si ferma la ’guerra’ dei banchetti in via Riva Reno. Dopo Fratelli d’Italia e il Pd, nell’area clou del ’cantierone’ del tram scende in campo la Lega. Oggi, dalle 10, i leghisti con il capogruppo in Comune, Matteo Di Benedetto, saranno all’incrocio tra via Riva Reno e via San Felice per raccogliere le firme per ’spingere’ la proposta "di istituire un fondo preventivo finalizzato a compensare le perdite che gli esercenti subiranno. Se come dice il Comune non ci saranno, allora non ci dovrebbero essere problemi a istituire un fondo che non costerà nulla. Se invece ci saranno, allora con l’istituzione del fondo avremo agito bene in termini di prevenzione", dice il capogruppo leghista, confermando l’insoddisfazione su limitati sconti Tari.

Tra i temi caldi, la perdita dei parcheggi in zona che sta agitando residenti e commercianti. "In commissione l’amministrazione comunale ha certificato l’inconsistenza delle risposte messe in campo fino a ora sul tema degli stalli auto. Non è previsto un concreto recupero dei posti auto e moto nella zona e, inoltre, mancano risposte per chi ha comprato l’auto elettrica", insiste Di Benedetto. Dalla sua, l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli, ieri in commissione, ribadisce il no al "catastrofismo da cantiere", perché così non si aiutano i cittadini. "Dobbiamo rispondere ai loro problemi, non alimentare le loro paure", si sfoga la titolare della Nuova Mobilità, respingendo anche gli attacchi del centrodestra sui disagi e criticando chi tira in ballo il rischio Dengue relativamente alla scoperchiatura del canale in via Riva Reno.

Intanto i lavori procedono senza sosta. A Borgo Panigale in aprile inizierà il cantiere in via Marco Emilio Lepido e la realizzazione della nuova strada tra via Caduti di Amola e la rotonda Benedetto Croce. In zona Fiera, invece, vanno verso l’ultima fase i lavori in via della Fiera e in viale Europa, che dovrebbero finire nei prossimi due mesi, dopodiché a maggio dovrebbero partire i cantieri in viale Aldo Moro e in via della Liberazione.

Il centrodestra rimane contrario. Manuela Zuntini (FdI) riporta "molte segnalazioni" da parte di cittadini per "disagi ulteriori" legati alla deroga sui tempi di operatività dei cantieri. Per Nicola Stanzani (FI), la cantierizzazione "è stata pensata senza la giusta razionalità", mentre per Giulio Venturi "i parcheggi sono insufficienti e gli indennizzi ai commercianti dovevano essere preventivi". Anche per la civica Samuela Quercioli, di Bologna Ci Piace, "il Comune si è mosso in ritardo per trovare una soluzione in via Riva Reno".

Difende i lavori il capogruppo Pd Michele Campaniello: "L’apertura del canale è un abbellimento per la zonae ci saranno più saracinesche alzate".

ros. carb.