La Madonna scende in città: "Conforto dopo le piogge"

L’immagine della Madonna di San Luca sosterà nella cattedrale di San Pietro dalle 12 alle 14 di oggi. Viste le piogge torrenziali dei giorni scorsi e le conseguenti alluvioni, l’arcidiocesi ha inteso rispolverare una delle antiche intenzioni che portarono ogni anno i bolognesi a far scendere in città la venerata icona della Beata Vergine, che normalmente risiede nel santuario situato sul Colle della Guardia. Era il lontano 1433 e le precipitazioni incessanti rischiavano di mandare in malora tutto il raccolto, causando una grave carestia. Il giureconsulto (una sorta di esperto di materie giuridiche e della loro applicazione) Graziolo Accarisi si ricordò che gli abitanti di Firenze erano soliti rivolgersi a una immagine della Madonna sempre attribuita a San Luca per ottenere le grazie a favore di tutta la popolazione. A quel punto suggerì al governo della città di fare altrettanto e di far arrivare in cattedrale l’icona, in modo tale che tutti gli abitanti potessero visitarla e rivolgere direttamente a lei le loro preghiere.

L’istanza fu accolta e all’alba del 5 luglio 1433 iniziò il trasporto. Appena l’immagine attraversò Porta Saragozza, la pioggia si fermo e spuntò il sole. Non occorre andare oltre per illustrare le analogie tra oggi e allora e siccome a volte la Provvidenza si serve della casualità, questo passaggio straordinario è possibile grazie al fatto che l’immagine è già in pianura, essendo in visita alla zona pastorale ’San Giorgio, Argelato, Bentivoglio’.

Dopo l’arrivo in cattedrale, sarà celebrata la Messa per uno spazio di preghiera eccezionale organizzato facendo seguito proprio alla richiesta di numerosi fedeli, che hanno voluto il conforto di questa presenza in un momento in cui la città è fortemente segnata dagli eventi dell’alluvione e del recente incidente sul lavoro a Borgo Panigale, per essere ancora più vicini e offrire speranza a quanti soffrono e sono nel dolore.

Alle ore 14, come già precedentemente programmato, l’immagine sarà portata alla Casa delle Piccole sorelle dei poveri in via Emilia Ponente, per poi rientrare al Santuario in serata. Dovrebbe essere presente anche il cardinale Matteo Zuppi, di ritorno da Roma dove si stanno svolgendo le ultime fasi del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità.