La notte bianca della cultura Mostre ed eventi in vetrina

Una delle punte di diamante di Art City resta la notte bianca, quest’anno sabato 4 febbraio. Fra le tantissime iniziative non mancano quelle organizzate da Confcommercio Ascom, che aderisce alla notte dell’arte più lunga dell’anno con mostre ed eventi fino a mezzanotte, mentre molti ristoranti (la lista completa sul sito dell’associazione) allungano gli orari delle loro cucine. Ecco alcuni degli appuntamenti proposti, dunque.

Fra le mostre, rientrano quella di Paoletti Fotogalleria (in strada Maggiore 14b), con il vernissage di Lattine di Strada di Vittorio Valentini, mentre al Grand Hotel Majestic ’già Baglioni’ troveremo Mostra di una Notte, esposizione di due dipinti di Giorgio Morandi della collezione di Cecilia e Giampiero Matteucci e l’opera dell’artista Riccardo Corn79 Lanfranco. Da Giulio Veronesi in piazza Re Enzo 1H, invece, ecco le opere di Geraldina Khatchikian in Authenticity e allo Studio Cenacchi di via Santo Stefano 63 va in scena la Sonata per macchine fotografiche e pianoforte con performance di Simone Martinetto. In piazza Malpighi 2, da Stay, ecco anche Ssstay.

Aperte, durante la notte bianca dalle 19 alle 24, anche diverse gallerie antiquarie. Come la Galleria Antiquaria Nostalgia, con Dipinti dall’Est, o la Galleria d’Arte del Caminetto con Laura Zizzi (Bologna 1984) e le sue Metamorfosi, cioè sculture in bronzo, terracotta e ferro. I Volpini propone invece Fermoimmagine: Cinefilia e Cinofilia, mentre da Maurizio Nobile ecco Uno, nessuno e centomila. Artisti a confronto e da Reve Arte Bologna Clara Santini ha curato la personale di Andrés David Carrara D’Amore e d’Ombra.

Ricchissima l’offerta delle gallerie di arte moderna e contemporanea. La AF Gallery presenta Chimera di Giancarlo Norese (con Filippo Falaguasta), mentre la CAR Gallery si focalizza su Nebojša Despotović e la sua Another Race of vibrations. Alla Galleria d’Arte 56, invece, prosegue l’omaggio a Gino Bogoni a 100 anni dalla nascita e alla De’ Foscherari luci sull’imolese Germano Sartelli. E poi ancora Di Paolo, dove troviamo Brightness-Around the deep di Nicola Evangelisti, mentre alla Enrico Astuni si apre la Scatola del tempo di Maurizio Mochetti. Alla Galleria Forni è tempo di Assonanze, nel confronto tra Tommaso Ottieri e L’orMa, mentre alla Labs Contemporary Art si viaggia nel mondo di Greta Schoedl. L’Angelus Novus di Fabrizio Passarella anima L’Ariete, mentre Emilio Vavarella è protagonista alla Gallleriapiù. Chiudono la carrellata la Otto Gallery e Luca Caccioni con Se è vero che la notte porta consiglio, la P420 con June Crespo e Acts of pulse e la Stefano Forni con Gianriccardo Piccoli: Quasi tutto: A Room of One’s Own.