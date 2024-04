La passione dei tifosi. Cimeli, maglie e piatti: la festa delle vetrine sempre più colorate

I rossoblù tornano aritmeticamente in Europa dopo 22 anni, ma continua a guardare alle stelle, a un sogno chiamato Champions League. I tifosi hanno già il cuore pieno di gioia, ma il loro impegno non arretra e, anzi, si rinnova in un coro ancora più forte: "Fino alla fine, forza Bologna". Continua infatti l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con il Carlino ed Emil Banca, per arricchire di memorabilia e colorare di rossoblù le vetrine bolognesi, chiamando all’adunata una città intera per sostenere con forza e determinazione un obiettivo possibile dopo una stagione straordinaria e al di sopra delle aspettative. Dopo la grande prestazione con la Roma e il punto importante, per come si era messa la partita, raccolto contro l’Udinese, gli occhi ora sono puntati ai prossimi impegni di Zirkzee e compagni, a cominciare dalla sfida di venerdì a Torino contro i granata.

Continuiamo quindi a pubblicare i vostri scatti con le vetrine più significative e apprezzate, a cominciare da Galleria 41 Arte nei capelli parrucchieri di Marianna Falcini, in via Saragozza 41/C, che racconta: "Ho aperto il prezioso scrigno dei ricordi per far conoscere ai giovani tifosi e ricordare a noi veterani un pezzo di storia del Bologna Footbal Club". E così foto, vinili, libri illustrati e altri cimeli trasportano i passanti in un viaggio nel passato tutto a tinte rossoblù.

Ma è anche il caso della Trattoria Boni dal 1961 in via Don Luigi Sturzo 22/C-D, dove colori e sapori si fondono insieme all’insegna della bolognesità, oppure della cartoleria il Quadrifoglio di via Emilia 138/B a San Lazzaro di Savena, con il titolare Claudio Landi insieme con la moglie Katia Nerini che mostrano tutto il proprio repertorio di passione e amore verso il calcio e verso il Bologna.

Partecipare all’iniziativa è sempre facile: basta inviare una foto

del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Così potranno essere valorizzate ulteriormente nella pubblicazione sul giornale, rendendole più personali e ’vive’. E, sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà

compilare il tagliando, inviare le

foto a rossoblu@ilcarlino.net, e

spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.