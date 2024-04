La sinistra civica di Sara Bonafè

Più di 300 persone sono intervenute al circolo Arci per il lancio della lista civica di centrosinistra ‘Futura San Lazzaro con Sara Bonafè’, a sostegno della candidata Marilena Pillati. Nel presentare la sua lista la Bonafè ha esordito partendo dal valore del civismo che, a San Lazzaro, "ha saputo dimostrare nel tempo come la sensibilità politica e la capacità di visione delle persone siano un motore straordinario verso scelte di ampio respiro e sostenibili nel tempo. Gli ultimi dieci anni di amministrazione lasciano in eredità una città curata, amata, capace di reagire alle numerose sfide che si sono dovute affrontare". La Bonafè aggiunge: "In questo contesto, avere la capacità di mantenere alta la progettualità di una pubblica amministrazione nonostante tutte le incognite che si dovranno affrontare, sarà la sfida dei prossimi dieci anni".

In lista sono presenti esponenti di Sinistra Italiana, VOLT, Italia viva, PSI, +Europa. Questi i nomi: Sara Bonafè, giurista e già assessora a Giovani, Sicurezza e Commercio, Antonella Bettonte, lavoratrice La Perla, Giacomo Baldazzi, cooperatore sociale e allenatore di basket, Giulia Casini, già presidente Anpi San Lazzaro, Alessandro Ballestrazzi, pediatra e consigliere comunale, Arianna Evangelisti, giornalista, Davide Cristoni, studente di informatica, Clara Fagioli, fisioterapista, Graziano Fanti, vicepresidente CNA territoriale, Emanuela Mengoli, ex insegnante impegnata nel volontariato, Luca Giorgi, fiscalista membro del CdA servizi CISL, Morena Menti responsabile amministrativa Conapi, Claudio Giovannini, volontario Centro Malpensa, Silvia Oberoi zooantropologa e consigliera comunale, Juri Guidi già assessore alla Cultura e alle Pari opportunità, educatore, Alessandra Orsi, infermiera Asl di Bologna, Mauro Malaguti, conduttore radiofonico, Serena Selvaggia Pezone, docente, Ludovico Romagnoli, coordinatore gruppo Balotta, Franca Lina Sacco, scrittrice impegnata nel volontariato, Giuseppe Rossi, vicepresidente ASP Laura Rodriguez, Stefania Scarale, consulente informatica, Alessio Zini, responsabile marketing e comunicazione digitale, Chiara Zaniboni, impiegata amministrativa e consigliera comunale.