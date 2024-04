La stella di Billie Eilish brilla all’Unipol Arena

È una delle esponenti più originali del ‘Nuovo canzoniere americano’, Billie Eilish, un’artista che, a soli 23 anni, è già riuscita in imprese che nessun altro era riuscito a fare. Come essere la più giovane cantante a vincere due Oscar e due Golden Globe per i suoi brani utilizzati nei film No Time to Die del 2021 e Barbie del 2023. In una industria, quella discografica, dove sono i numeri a raccontare, più che le qualità creative, la personalità di un’artista, quelli che descrivono l’irresistibile ascesa della cantante sono impressionanti. Uno su tutti, oltre 50 milioni di album e singoli digitali venduti. Una fama che accompagna il suo nuovo tour internazionale, appena annunciato, dove presenterà dal vivo le canzoni del suo nuovo disco, ‘Hit me hard and soft’, e che farà tappa alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno l’8 giugno 2025, unica data italiana. Un lavoro che riprende i temi a lei cari, che caratterizzano la sua produzione sin dagli esordi. Registrato a Los Angeles e prodotto insieme a suo fratello e stretto collaboratore Finneas, esplora tutti i linguaggi del pop, spiazzando, come lei ama fare, l’ascoltatore. "Se le persone pensano che io abbia un sound, se credono di riconoscerlo, se qualcuno vi chiede quale sia il mio sound e voi avete la risposta, beh, vi sbagliate", aveva detto prima della pubblicazione del disco. E così è stato, con un album che passa con disinvoltura dalle ballate pop al rock all’elettronica, sempre in bilico tra giocare con la sensualità grazie a dichiarazioni a effetto e una attenzione marcata per i temi sociali, dalle sue parole contro lo stop della Corte Suprema all’ aborto a quelle sui cambiamenti climatici. Interesse per la sostenibilità che per Billie Eilish significa anche privilegiare le pubblicazioni digitali rispetto a quelle fisiche e limitare la moda delle innumerevoli versioni dei dischi da mettere sul mercato, con conseguente consumo di risorse. "Il vinile è uno spreco", ha sostenuto di recente, mentre la richiesta da parte dei collezionisti di questo formato è sempre più forte. Lo scorso anno, intervistata in America, ha dichiarato di aver tolto dal suo telefono tutti i social, per sottrarsi alla morbosa attenzione che, vista la fama, si era accentrata su di lei. In precedenza aveva scelto di non leggere più i commenti che la riguardavano su Instagram, per non lasciarsi influenzare dagli inevitabili messaggi di fan troppo ossessivi. Meglio concentrarsi, ha detto, sulla scrittura musicale, sino ad arrivare agli Oscar e alle canzoni di Hit Me Hard and Soft che canterà, insieme a molta parte del suo repertorio, a Bologna. Biglietti in vendita dal 3 maggio.