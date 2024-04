La vicinanza del Carlino: il ’totem’ si colora tutte le sere

Tutte le sere anche il Carlino accende le sue luci. Da lunedì scorso, dopo la splendida vittoria dell’Olimpico, il totem all’ingresso della sede del nostro giornale, in via Mattei, si colora con i colori sociali. Una iniziativa voluta per supportare lo sprint finale dei ragazzi di Thiago Motta e realizzata con la collaborazione di Radio Sata, che ha la sua sede alle Roveri e che è sulla cresta dell’onda da oltre 70 anni. "Abbiamo utilizzato tecnologie al top nel settore. Quel totem splendente di rossoblù è visibile anche da ben lontano", ha spiegato con una punta di orgoglio Luca Tagliavini che, con i soci Angelo Tagliavini, Lorenzo Tagliavini e Mattia Bonetti, sta guidando la terza generazione di una lunga storia di passione.