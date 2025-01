Laboratorio in biblioteca per bambini e genitori

Un laboratorio di movimento per bambini e genitori. L’iniziativa, intitolata ‘Una danza tutta per noi’, si svolgerà sabato prossimo alle 10.30 nella biblioteca di Marzabotto, in via Aldo Moro 2. L’evento rientra nel programma mensile di appuntamenti per bambini e famiglie ‘Andiamo in biblioteca’. A condurre il laboratorio sarà Giulia Tacconi, insegnante di danza e performer. L’appuntamento è indicato per la fascia di età 0-2 anni. Durante l’incontro l’insegnante proporrà dei momenti di gioco adulto/bambino. Info e prenotazioni: 0516780501 - 3387334430; biblio@comune.marzabotto.bo.it.