L’ambulanza dedicata a Lucio Dalla

Sono stati inaugurati ieri in Piazza Lucio Dalla dalla Pubblica Assistenza Croce Italia i nuovi mezzi per le attività di soccorso e di assistenza. Tra questi un’ambulanza che è stata dedicata a Lucio Dalla. Il ricordo dell’artista sul mezzo è stato affidato al titolo del brano Noi come voi perfetto per raccontare, con le parole di Lucio, il rapporto che dal 1971 lega l’Associazione alla comunità. L’iniziativa, che rientra nel programma celebrativo Lucio Ottanta, è realizzata dall’Associazione volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia con Fondazione Lucio Dalla.