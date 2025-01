L’attimo fuggente del professore

C’è sempre un insegnante che lascia il segno nel cuore dei ragazzi i quali lo ricordano anche quando sono adulti. È il professore fuori dagli schemi quello che non si scorda mai. Come nel film L’attimo fuggente del 1989 diretto da Peter Weir e interpretato da Robin Williams. Il professor Luigi Chierici era così, bravo, preparato, ma capace di stupire gli alunni. Se ne è andato in dicembre all’età di 84 anni. È stato un pezzo importante della memoria storica di Casalecchio, un personaggio poliedrico, arguto al punto giusto, intelligente, spiritoso, mai banale. Già preside del liceo scientifico Augusto Righi di Bologna, insegnante di lettere e storia, dirigente scolastico di lungo corso, giornalista e studioso esperto di caccia ma soprattutto di ogni aspetto che riguarda la storia e la cultura della cittadina sul Reno. È bello vedere che ci sono alunni che ricordano la scuola per l’insegnante fuori ordinanza, quello che rimane nel cuore e che fa appassionare allo studio anche i più svogliati. Questa qualità non si acquista all’università. Ci sono docenti che ne sono provvisti e altri no. Sono quelli come gli angeli della canzone di Lucio Dalla che stanno sempre fuori dalle processioni e dalle scatole dei presepi.

