Lavori in galleria Direttissima chiusa per otto notti

Autostrade informa che sull’A1 Direttissima, per lavori di ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia e Località Aglio, in direzione di Firenze, nei seguenti giorni e orari: nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con orario 21-6;

nelle quattro notti di domenica 11, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno, con orario 21-6.

Sul Raccordo di Casalecchio, invece, per attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14.