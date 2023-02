Lavori a Bologna, la mappa delle strade chiuse dal 20 febbraio

La mappa dei lavori in corso dal 20 febbraio

Bologna, 20 febbraio 2023 – Bologna la grassa, la dotta, ma anche la città dei cantieri. Non solo le grandi opere in arrivo nei prossimi anni come tram e passante, ma anche lavori quotidiani che possono far diventare un dedalo le strade cittadine.

Ecco quindi i principali lavori stradali in programma a Bologna da lunedì 20 febbraio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Via Saffi

A partire dal giorno 20 febbraio, da via San Pio V a via Vittorio Veneto, sarà istituito un senso unico in direzione periferia con soppressione della preferenziale in direzione centro per la verifica e ripristino dei fissaggi delle lamiere metalliche posizionate al di sotto della pavimentazione a copertura del tombinamento del Canale di Ravone all’altezza di via del Chiù. Termine previsto per la fine dell’intervento: 23 febbraio.

Via Ugo Bassi/via Rizzoli

Ripristino e sigillature della pavimentazione, dal giorno 20 febbraio l’intersezione avrà dei restringimenti della carreggiata stradale. Possibili disagi e rallentamenti per il traffico.

Via Francesco Zanardi

Da lunedì 20 febbraio, dal civico 193 al civico 216, avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per senso di marcia per lavori di riqualificazione stradale a tutela delle aree scolastiche. Sono previsti interventi puntuali anche in via Selva di Pescarola, via Cà Bianca e via Molino di Pescarola. Termine previsto? Il 15 maggio

Via Giuseppe Bentivogli

Dal 23 febbraio (giovedì), tra via Sante Vincenzi e via Musolesi, divieto di transito veicolare dalle 9 alle 18 per potatura alberature stradali.