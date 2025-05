’Lazarus’: l’alieno è ancora tra noi. Torna l’opera rock di David Bowie

Torna a Bologna ’Lazarus’, l’opera rock di David Bowie e Enda Walsh che Ert-Teatro Nazionale ha presentato in esclusiva per l’Italia nella stagione 2022/23. Lo spettacolo va in scena all’Arena del Sole da stasera a domenica, firmato da Valter Malosti, con protagonista Manuel Agnelli nel ruolo dell’alieno Newton e con la cantautrice Casadilego.

Considerato "il regalo d’addio di David Bowie al mondo", Lazarus è un inconsueto e per certi versi straordinario pezzo di ’teatro musicale’, scritto dall’artista poco prima della sua scomparsa insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh. Bowie, seppur piegato dalla malattia, con un commovente sforzo creativo, ha voluto lasciarci questo prezioso dono che si può considerare, insieme al magnifico album Blackstar, uscito due giorni prima della morte, il suo testamento creativo.

Nel ruolo del protagonista Newton uno dei nomi di punta della musica italiana: Manuel Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours, vincitore di numerosi premi, tra i quali nel 2022 il David di Donatello e il Nastro d’argento con La profondità degli abissi (colonna sonora del film Diabolik dei fratelli Manetti) e nel 2023 il Premio Amnesty International con Severodoneskt, entrambi brani contenuti nel suo primo album solista ’Ama il prossimo tuo come te stesso’. Al suo fianco sul palco, la cantautrice e polistrumentista vincitrice della XIV edizione di X-Factor Casadilego, che ha duettato con Ed Sheeran ed è stata protagonista del film di Fabio Mollo My Soul Summer, collaborando anche alla colonna sonora.

Un ricchissimo cast di 11 performer che, oltre Manuel Agnelli e Casadilego, coinvolge Dario Battaglia, Camilla Nigro, Maurizio Camilli/Mauro Bernardi, Andrea De Luca, Noemi Grasso, Maria Lombardo, Giulia Mazzarino, Isacco Venturini, Carla Vukmirovic, e 8 musicisti, tra i migliori della scena musicale italiana: Laura Agnusdei (sassofoni), Jacopo Battaglia (batteria), Francesco Bucci (tromboni), Andrea Cauduro (tastiere addizionali), Davide Fasulo (piano e tastiere), Stefano Pilia (chitarra), Giacomo Rossetti (basso), Paolo Spaccamonti (chitarra).

A più di 50 anni dal romanzo originale ’L’uomo che cadde sulla terra’ di Walter Tevis, Bowie ha scelto di riprendere in Lazarus le fila dell’infelice storia del migrante interstellare Newton, costretto a rimanere sulla Terra. Chiuso nel suo appartamento, isolato e dipendente dall’alcol, riceve segnali (o fantasmi) dalla tv e dalla sua mente.