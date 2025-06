Le note di Fio Zanotti danno il via alla fiera

Al via da oggi a domenica la 37esima edizione della Fiera di Anzola-Sagra d’la raviôla e d’la brazadèla. Kermesse organizzata da Pro loco, Comune, Consulta del territorio e commercianti.

Per l’inaugurazione oggi in piazza Berlinguer è in programma, alle 21, il concerto del maestro nonché produttore, compositore e direttore d’orchestra Fio Zanotti che si esibirà con la sua SuperBand.

La fiera propone spettacoli musicali e comici, animazione, cultura, enogastronomia. E ancora, mercatini, esposizioni commerciali, stand con le associazioni di volontariato, un’area dedicata ai bimbi.

Ogni sera, gli stand gastronomici, posizionati in più parti del paese, entreranno in funzione dalle 18.