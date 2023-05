Lepore e gli aiuti per il maltempo "Servono fondi direttamente dal Pnrr"

"Siamo molto interessati a capire le risorse che il Governo potrà mettere, magari anche dal Pnrr, per aiutare le zone colpite dal maltempo che nei giorni scorsi ha portato danni e paura nei territori dell’Emilia-Romagna". Lo afferma il sindaco Matteo Lepore: "Credo sia molto importante in questi giorni lavorare insieme: Governo, Regione e Comuni", sottolinea ringraziando la premier Giorgia Meloni e il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini "per l’impegno ad attivare lo stato di emergenza. Questo sarà importante per avere subito risorse, si parla di un fondo di dieci milioni di euro immediati, per sostenere i Comuni dell’area metropolitana che hanno bisogno di fare interventi già in queste ore, perchè il terreno sta continuando a franare, ad esempio nella parte appenninica".

Allo stesso tempo, prosegue "abbiamo bisogno per la parte della pianura, penso alla zona di Molinella e tutto l’Imolese, anche di far sì che i torrenti e i corsi d’acqua lascino libere le aree agricole e di mettere in sicurezza le strade. Come Città metropolitana – segnala poi il sindaco – stiamo chiudendo la procedura per un appalto quadro sulle manutenzioni e questo nuovo strumento ci permetterà di essere capaci di intervenire anche per aggiustare le strade e fare tutti gli interventi di competenza. E’ uno strumento nuovo e capiente – continua Lepore – quindi siamo molto interessati a capire le risorse che il Governo potrà mettere, magari anche dal Pnrr, per aiutare le zone colpite".

Intanto ci sono state carenze nella manutenzione dei corsi d’acqua. "Io credo ci sia da assumere la consapevolezza che con il cambiamento del clima ci sono precipitazioni sempre più violente e improvvise ed è quindi evidente che tutta la strategia di manutenzione e salvaguardia del territorio, anche delle opere idrauliche, vada aggiornata", sottolinea Lepore. Quindi, conclude il primo cittadino, "penso che finita la gestione di questa emergenza, nei prossimi mesi, occorrerà fare il punto tra Governo, Regione e Città metropolitana, io come sindaco metropolitano lo proporrò, per rafforzare la nostra capacità di prevenire avvenimenti come questo".