Lepore: “La Garisenda non è a rischio crollo”

Bologna, 16 novembre 2023 – "La relazione mette in fila tutte le rilevazioni sulla Garisenda degli ultimi anni, confermando la necessità urgente di una messa in sicurezza e di un restauro definitivo. L'allerta però è gialla, non rossa, non rinveniamo adesso un pericolo imminente".

La Garisenda con a fianco gli Asinelli

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha illustrato alla stampa i tratti salienti dell'ultima relazione del comitato tecnico-scientifico che monitora la Garisenda. Adesso però partono i cantieri veri: il comitato viene sciolto e la settimana prossima verrà composto il comitato per il restauro, "fatto da pochi componenti", che sarà presieduto da Raffaela Bruni.

"E' un giro di boa - ha detto Lepore alla stampa -, noi abbiamo messo quasi 5 milioni di euro in somma urgenza e lo stesso importo aspettiamo dal ministero. Poi avremo fondi regionali e altri con l'Art Bonus. Partono adesso i cantieri di smontaggio dei vecchi lavori al basamento della Torre e quelli per la risoluzione delle interferenze. Nei primi giorni di dicembre invece verrà montata la prima protezione circolare dell'area della ditta Fagioli, nei successivi 6 mesi si passerà a un cilindro che proteggerà il restauro".

La Torre, forse, verrà smontata e rimontata. "E' una delle soluzioni possibili, ma non lo sappiamo ancora. Io ascolterò il parere degli esperti: se ci diranno di smontarla e rimontarla, io non mi opporrò”.