Librerie: in via Petroni taglio del nastro per la nuova Inuit

Dopo tredici anni di attività, la libreria Inuit apre un nuovo spazio in via Petroni 13A e si trasferisce a pochi numeri di distanza dal suo piccolo e storico locale. L’evento di inaugurazione della nuova libreria Inuit, nell’ambito di ’Boom! crescere nei libri’, circuito di mostre off legate alla Bologna Children’s Book Fair, è oggi alle 19.30 con la mostra ’Pini’ dell’autore Matteo Berton, illustratore di fama internazionale, che presenterà al pubblico il suo libro d’artista rilegato e stampato a mano in sette colori, una serie di tavole originali in acrilico e alcune stampe serigrafiche. Interverranno il sindaco Matteo Lepore e la presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole. Il trasloco ha un grande significato per questa piccola realtà che scommette su uno spazio più grande, con anche una piccola galleria dedicata all’illustrazione e al fumetto con una serie di iniziativa già calendarizzate. Lo spostamento – sostenuto dal Comune per la riqualificazione della zona – è stato possibile grazie alla Fondazione Rusconi.