Linea verde del tram e viabilità. Via di Corticella a senso unico. Tangenziale, chiuso lo svincolo 6

Con l’avanzamento dei lavori della linea verde del tram, il cantiere di Corticella cambia fase imponendo un nuovo assetto della viabilità: da martedì verrà istituito il senso unico in via di Corticella in direzione centro dalla rotonda nord dello svincolo della tangenziale fino a via di Saliceto, come preannunciato, mentre sarà mantenuto il doppio senso nel successivo tratto a nord fino a via di Croce Coperta. Inoltre, nella rotonda Consiglio d’Europa chiuderà anche lo svincolo 6 della tangenziale, sia in entrata che in uscita, per consentire la realizzazione del sottopasso tranviario, lasciando aperta la sola corsia che dalla rotatoria porta in direzione centro. Confermato anche il mantenimento del senso unico in via Giuriolo in direzione via dell’Arcoveggio, dove viene collocato inoltre un nuovo semaforo.

L’amministrazione, intanto, replica alle richieste avanzate dai residenti di piazza dell’Unità rappresentati da Confabitare, che per limitare l’impatto del futuro tram propongono di far passare i mezzi in diagonale attraverso la piazza, come avveniva fino agli anni ‘60. Tema affrontato dall’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, in risposta alle domande presentate ieri in question time da Gian Marco De Biase (Al centro Bologna), Matteo Di Benedetto (Lega), Samuela Quercioli (Bologna ci piace), Nicola Stanzani (Fi) e Manuela Zuntini (Fdi). La scelta fatta dal Comune "fa salvo l’uso della piazza", afferma l’assessore pur riconoscendo che la soluzione dei residenti presenta curve meno accentuate: "È evidente che in questo modo la piazza perderebbe la sua funzione acquisita negli anni tornando a svolgere un ruolo esclusivamente di snodo viabilistico, con un evidente depauperamento della qualità urbana di questo ambito".