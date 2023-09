Lo stupefacente ’Compianto’ ora si ammira tutti i giorni

Genus Bononiae apre la stagione autunnale ampliando i giorni di apertura di una delle sedi del suo polo museale: Santa Maria della Vita, che conserva al suo interno il famoso Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell’Arca – capolavoro del Rinascimento (risalente al 1463) – ora resta aperta sette giorni su sette (dalle 10 alle 18,30), rendendo accessibile a bolognesi e turisti sia la chiesa sia l’Oratorio dei Battuti, che ospita varie mostre.

Il Complesso monumentale di Santa Maria della Vita è il più importante esempio di Barocco bolognese. Come altri siti culturali del territorio, anche Santa Maria della Vita ha visto una crescita costante e stabile dei visitatori nel periodo post pandemico, in linea con l’ottimo andamento del flusso turistico che ha caratterizzato tutto il primo semestre di quest’anno, confermato anche dagli ultimi dati diffusi da Bologna Welcome.

"Genus Bononiae è nata per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della nostra città – racconta il presidente, Filippo Sassoli de Bianchi – di conseguenza migliorare l’offerta e la qualità dei servizi culturali è una nostra priorità, soprattutto in un periodo di crescita della domanda. Per questo abbiamo deciso di dover aprire anche di lunedì, storicamente, unico giorno di chiusura, un luogo così importante sia da un punto di vista storico che artistico". L’ampliamento dei giorni di apertura si estende anche all’Oratorio dei Battuti, che in questo periodo ospita la mostra ’Ilario Fioravanti. Epifanie del dolore e della gioia’, visitabile sino a lunedì 25 settembre 2023. Ancora pochi giorni, quindi, per poter ammirare il Compianto realizzato dallo scultore e architetto cesenate Fioravanti, in un dialogo artistico con il capolavoro di Niccolò dell’Arca.