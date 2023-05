L’Occidente e la Cina

L’associazione Impegno Civico promuove per domani alle 18 a Costarena, in via Azzo Gardino 48, l’incontro sul tema ‘La Cina come ci conquista - armi e tecnologia’. Presenterà Cinzia Battistini. Moriremo cinesi anche se oggi il Paese del Dragone va meno di moda? Si parla poi di ‘riduzione del rischio’ pensando a una nuova geografia delle forniture globali. Si è rotto un modello di globalizzazione che ha arricchito per vent’anni la Cina e impoverito l’Occidente? Quali i trasferimenti di tecnologia verso la Cina, quali le strategie commerciali e militari della Cina verso l’Occidente? Questi gli argomenti che affronteranno Antonio Selvatici (giornalista e docente al Master d’intelligence economica all’Università di Tor Vergata) e Gianandrea Gaiani (direttore di Analisi Difesa).