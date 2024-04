L’onda delle vetrine addobbate. Una pizza dedicata a Thiago Motta: "Il nostro mister ci fa sognare"

Non c’è fine alla passione rossoblù. Nasce la pizza dolce ’Thiago Motta’, fatta con l’ormai mitico impasto di ’Lele’ inventore del format Mortadella & Champagne (in Via Orefici), ma coperta di cioccolato bianco, accuratamente sciolto e ricoperto da un mosaico di smarties. Tutti coloro che si presenteranno con la tessera del tifoso del Bologna avranno il 20 per cento di sconto nel locale dove, non a caso, sono esposte le maglie originali dei campioni Roberto Baggio e Beppe Signori. In attesa della partita dell’Olimpico con la Roma, il cui esito è certo molto importante per determinare le ambizioni europee del Bologna, prosegue l’iniziativa di Ascom ’Fino alla fine, Forza Bologna’. Dopo la festa di ieri l’altro, con il patron Joey Saputo che è stato premiato dall’associazione di commercianti – partner il Resto del Carlino – per quanto fatto negli ultimi dieci anni per il club e per la città, infatti, continuiamo a pubblicare le nuove vetrine allestite per dare la spinta all’undici di Thiago Motta.

Particolare l’allestimento dell’Acis Infortunistica A.Gamberini srl, in via Tanari a Bologna: il titolare Umberto Gamberini di Scarfea, infatti, mostra come siano state riprodotte sulle tende delle vetrine le tre maglie del Bologna: quella ufficiale a strisce rosso blu, quella fuori casa con l’aggiunta del marchio Acis (la versione che vedete nella foto in alto) e la terza maglia, con riproduzione a mano delle mille righe che la caratterizzano. Il colpo d’occhio è sicuramente interessante, figuriamoci poi per un tifoso doc degli eroi sportivi della nostra città. Più sobria, la vetrina del negozio di ottica ’La Luxottica’ di Michele Chiodo, in via Andrea Costa 45, così come quella di Pubbliplastik, negozio in via Gesso 159/2, a Zola Predosa. Molto colorati anche il Bar Lippo, in via Crocetta 3, a Lippo di Calderara. Infine, spicca anche la passione della cartoleria Cartagiò, a Castello d’Argile, in via Giacomo Matteotti 100.

Partecipare alla ’chiamata’ di Ascom è facile: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti, poi, verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Un consiglio. meglio inquadrare, davanti o accanto alle vetrine, il titolare o comunque una o più persone, per personalizzare di più lo scatto. Sulle nostre pagine si trova poi sempre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing, via Mattei 106 - 40138, naturalmente a Bologna.