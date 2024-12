Macron e Bologna Business School: "Insieme per far crescere talenti"

Bologna Business School e Macron, azienda italiana riconosciuta a livello internazionale per la produzione di abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, annunciano l’avvio di una nuova collaborazione strategica. Macron entra a far parte dei soci sostenitori di BBS per il triennio 2024-2026, creando un legame tra due eccellenze emiliane che condividono numerosi valori, tra cui innovazione, sostenibilità e sviluppo delle competenze.

"Siamo lieti di accogliere Macron tra i nostri soci. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle nostre relazioni con il mondo dell’impresa ed è destinata a favorire la creazione di nuovi progetti e percorsi formativi. Credo che l’esperienza imprenditoriale di Macron, impresa dinamica, in continua crescita, orientata all’innovazione e alla sostenibilità e, contemporaneamente, attenta allo sviluppo del capitale umano possa offrire nuove opportunità a tutta la Community di BBS", dichiarato Max Bergami, Dean di Bologna Business School.

Carlo Pelloni, Cfo di Macron, esprime la sua soddisfazione: "L’ingresso tra i soci sostenitori di BBS, un’eccellenza del nostro territorio, consolida un legame che ci vede collaborare da anni. Questa partnership, oltre a essere motivo di grande orgoglio, rappresenta una scelta strategica per attrarre e valorizzare i talenti. Creando un ponte solido tra formazione e impresa, offriamo ai nostri colleghi un ambiente stimolante in cui sviluppare competenze avanzate e costruire percorsi di crescita professionale. Allo stesso tempo, investiamo nella formazione continua del personale, assicurando che conoscenze e capacità siano sempre in linea con le sfide di domani".