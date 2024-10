Mattarella in città. In agenda un incontro con sindaco e Priolo. Focus sulla ripartenza

Sarà una giornata fittissima d’impegni sotto le Due Torri, quella di oggi, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il quale, già atteso alle 10,20 a Palazzo Re Enzo per la Biennale dell’Economia Cooperativa di Legacoop, ha deciso di anticipare il proprio arrivo di circa un’ora per potere prima incontrare in Prefettura, a Palazzo Caprara, il sindaco della Città metropolitana, Matteo Lepore, e il presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, per confrontarsi sull’alluvione che, di nuovo, ha messo in ginocchio la nostra città a un mese dagli ultimi allagamenti e a un anno e mezzo dal primo episodio del maggio 2023. Un incontro, quello tra Mattarella e i vertici delle istituzioni locali, che si svolgerà a porte chiuse, e dopo il quale il presidente proseguirà la visita in città partecipando agli eventi precedentemente previsti secondo il programma già stilato.

In particolare, dopo la partecipazione alla Biennale dell’economia cooperativa, Mattarella è atteso alla sede della casa editrice ’il Mulino’ e poi alla Fondazione Scienze Religiose Giovanni XXIII, in via San Vitale.

Qui è previsto un evento della durata di circa un’ora, dove, tra gli altri, saranno presenti ad accogliere la massima carica dello Stato le autorità territoriali, il presidente della Fondazione Pajno e il segretario Melloni.

Nella sede, il presidente potrà visionare le piante in tre dimensioni del restauro di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo, sede della Biblioteca La Pira sulla storia e sulla dottrina dell’Islam e della infrastruttura europea di ricerca, quelle della sede della Biblioteca Luzzatto alle Fondamenta Nuove a Venezia sulla storia e le dottrine del giudaismo, e il plastico della trasformazione del parchetto adiacente la sala di lettura in Giardino dei Giusti, oltre alle opere recenti della ricerca della Fondazione.

All’interno della chiesa di Santa Maria della Pietà, ad accoglierlo insieme con gli ospiti ci sarà uno spettacolo dei bambini del coro dello Zecchino d’oro, che eseguiranno a cappella una strofa dell’Inno di Mameli. Seguiranno poi interventi legati alla cerimonia ed è prevista anche una lectio del cardinale Matteo Zuppi sulla storia della Fondazione. Poi, l’interprete Valeria Farinacci canterà ’Ani ma’amin’.

Nel 2023 il presidente era venuto in Emilia-Romagna, dopo l’alluvione di maggio, per visitare i luoghi più colpiti dal disastro, soprattutto in Romagna. Questa volta, però, la sua visita a Bologna era già stata fissata precedentemente rispetto alla calamità. Non appena appreso di quanto accaduto, nei giorni scorsi Mattarella ha immediatamente deciso di anticipare il proprio arrivo in città per incontrare i rappresentanti delle istituzioni del territorio, tra cui appunto il sindaco Lepore, in qualità di primo cittadino metropolitano: in questa tragedia è stata la nostra, difatti, la città più colpita dai danni di fiumi e torrenti esondati, frane, smottamenti.