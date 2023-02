Metti una sera a cena a casa Lappi. "Lei è perfetta così, ci aiuta a vivere"

Bologna, 4 febbraio 2023 – È sera, i genitori, i fratelli e le sorelle di Eva Lappi apparecchiano un infinito banchetto. Una vera e propria catena di montaggio alla quale si sottrae soltanto Andrea, impegnato a sfornare decine di pizze. E senza rendercene conto eccoci seduti a tavola davanti a tanta bontà fumante. Si parla di tutto, nonostante la conversazione sia incentrata spesso intorno ad Eva.

Papà Roberto cerca il nostro sguardo, ci indica Eva e ci ruba la prassi più importante del nostro mestiere: fare domande. "Sinceri e senza convenevoli - ci chiede - qual è l’effetto o la prima impressione che vi fa Eva?". La domanda ci spiazza ed Eva, sulla sedia a rotelle al nostro fianco, accenna un sorriso. La conosciamo da poco più di un’ora e qualsiasi congettura sarebbe superficiale se non errata. Ma Roberto attende una risposta. E allora subentra la logica del contrasto, per la quale ci sentiamo appagati e gioiosi, ma anche in colpa e sofferenti. Non siamo le persone giuste per provare a descrivere le emozioni di una ragazza che non può parlare né muoversi, ma possiamo affidarci alla famiglia di Eva.

"Eva ci invita a non fare buoni propositi, ma a cambiare il nostro modo di essere con la preghiera - spiega papà Roberto -. Eva guarisce tutti quelli che passano di qua, non ti dice il tuo errore ma mentre tu le parli lei ti accoglie con il suo amore facendoti venire la nostalgia di amare". Per mamma Claudia, infatti, Eva è perfetta così com’è: "il mio cuore di mamma piange a tutte le ore per le sue sofferenze, ma non per lei perché Eva è completa così. Ha dei sorrisi unici che ti ripagano di ogni sacrificio e ti consentono di riuscire ad apprezzare tutto quello che ti circonda". Il fratello Andrea: "Lei nella sua debolezza riesce in qualcosa in cui noi falliamo: amare in modo sincero senza alcun pregiudizio. Eva senza parlare e solo con lo sguardo ti trasmette un senso d’amore che non ti condanna mai, qualsiasi errore tu abbia fatto". Caterina, sorella di Eva: "Lei compartecipa a facendo del bene a tutte le persone che vengono in questa casa". E infine Francesco, il primogenito dei Lappi: "Vedo i miei fratelli come dei bellissimi alleati nella vita, con i quali posso condividere qualsiasi cosa negativa o positiva".