Mingardi: "Caro Thiago, ma va.... Non ti capiterà più di essere eroe"

"Noi non siamo ingrati: caro Thiago, ciao, grazie e vaff....". Un addio al vetriolo quello di Andrea Mingardi, che affida a Facebook il suo sfogo. Che nasconde un ragionamento più articolato: "Occasione persa per un uomo, per un allenatore bravo e un campione indiscusso". Ora a Bologna "venga chi vuole – conclude Mingardi –. Ma mi raccomando, deve capire anche in quale luogo arriva e rispettarlo, oltre la vittoria". La frase finale rispecchia il sentimento della città: "Non ti capiterà mai più di essere un eroe".