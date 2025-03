Modena addio, Champagne Experience va a Bologna. L’organizzatore: "Scelta presa per crescere ancora"

Champagne Experience, la più importante manifestazione italiana dedicata alle bollicine francesi organizzata da Excellence Sidi, dopo otto anni si sposta da Modena a Bologna. E lo fa con un evento programmato per il 5 e 6 ottobre prossimi.

"Siamo entusiasti di annunciare questo importante cambiamento di sede. Se Modena è stata una sede accogliente per le prime sette edizioni, la crescente affluenza di operatori, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero, ci ha spinto a cercare un luogo ancora più strutturato e facilmente raggiungibile. Bologna ci consente tutto questo. In aggiunta, il quartiere fieristico di BolognaFiere rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del nostro evento rendendolo ancora più accessibile e ospitale", spiega Luca Cuzziol, presidente di Excellence Sidi.

"Champagne Experience a Bologna può trovare gli spazi necessari per un’ulteriore espansione. BolognaFiere rappresenta un punto di riferimento per gli eventi di respiro nazionale e internazionale, grazie alla sua posizione strategica e all’ottima rete di collegamenti che la rendono facilmente accessibile. Con l’ingresso di Champagne Experience nel nostro calendario Bologna rafforza il suo posizionamento negli eventi dedicati al vino di grandissima qualità", brinda il presidente dell’expo Gianpiero Calzolari.