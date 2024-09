Malore dopo una serata con gli amici: trovato morto su un divano fuori dal suo negozio

Savigno (Bologna), 30 agosto 2024 – Tragedia in provincia di Bologna. I carabinieri stanno indagando su una morte avvenuta in Valsamoggia, in provincia di Bologna.

A essere deceduto è Stefano Bolognesi, italiano di 53 anni, di professione tappezziere che restaurava anche mobili antichi. Il 53enne è stato trovato dai soccorritori del 118 su un divano fuori dal suo negozio di tappezzeria, in via della Libertà a Savigno; a dare l'allarme gli amici con cui aveva trascorso la serata, che però all'arrivo del 118 non c'erano più.

Bolognesi, dopo la serata con gli amici, avrebbe avuto un malore. Soccorso dal 118, è deceduto. Ad avvisare i carabinieri sono stati gli stessi soccorritori. Poi sono partite le indagini.

La pm Mariangela Farneti ha aperto un fascicolo per morte a seguito di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti a carico di ignot, per permettere di svolgere tutti gli accertamenti necessari a capire le cause del malore che ha portato l’uomo alla morte. Al momento non risultano persone indagate.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della compagnia di Borgo Panigale che stanno facendo accertamenti per fare luce sulle ultime ore di vita dell'uomo.

Il 53enne, che abitava sopra al negozio, sembra che avesse avuto in passato qualche problema di salute e seguiva una terapia. Vicino al divano sono state scoperte anche tracce di sangue.