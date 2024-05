IL MISTER

Adesso che il rinascimento europeo del Bologna è garantito, dopo millenni di viaggi e gitarelle entro i patri confini, la domanda delle cento pistole è: chi lo guiderà dalla panchina? Thiago lo "stranino" (copyright Saputo) tace, elude, fa melina, lascia strologare gli altri e pensa soltanto (dice lui) alla prossima partita, mentre i profeti del calciomercato in servizio permanente effettivo lo hanno già dato in sposo alla Vecchia Signora. Il club rossoblù resiste, insiste e rilancia, pregando gli dei del pallone di traghettare la squadra nella Champions, vetrina di lusso e cotillon per i troppo buoni. Motta resta, Motta parte, Motta boh.