Muore dopo un volo dal terzo piano Disposta l’autopsia sul corpo

Il pm Giampiero Nascimbeni ha disposto l’autopsia sul corpo di un trentacinquenne pakistano, morto sul colpo dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo in via Adelaide Ristori, in zona San Donato. La tragedia è avvenuta lunedì sera, intorno alle 21,15. Ad accorgersi di quanto accaduto e dare l’allarme è stato il coinquilino della vittima, suo connazionale, che dopo averlo cercato in casa, si è affacciato alla finestra e ha visto la terribile scena. È sceso, tentando di aiutare l’amico, ha chiamato il 118: ma quando i sanitari sono arrivati in via Ristori per il trentacinquenne non c’era più niente da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, con il nucleo Investigativo, per chiarire la dinamica di quello che, al momento, sembra essere stato un tragico incidente. La prima ricognizione cadaverica effettuata sul posto dal medico legale ha ricondotto i traumi presenti sul corpo del trentacinquenne alla caduta dall’alto. Sarà però l’autopsia a chiarire per quale motivo l’uomo sia precipitato: se sia stato colto da un malore o se l’uomo abbia assunto qualche sostanza che possa averlo stordito e fatto scivolare.

n. t.