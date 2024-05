Musica e solidarietà. Concerti di band locali per aiutare l’Ageop

Pieve Skin presenta ‘La Musica Batte il Tumore’ con una raccolta fondi a favore di Ageop. L’evento è in programma sabato al ‘Parco l’Isola che non c’è’ a partire dalle 17. La raccolta fondi a favore di Ageop è destinata alla ricerca e al supporto in oncologia pediatrica. Cibo, solidarietà e musica sono gli ingredienti che da due anni permettono a Pieve Skin di raccogliere fondi a favore di organizzazioni attive in ambito oncologico. Paolo Campanini, detto Pevel, lanciò la prima edizione due anni fa con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’oncologia tramite il linguaggio universale della musica suonata dal vivo. Il programma di sabato vedrà suonare dal vivo quattro gruppi musicali dalle cinque del pomeriggio in avanti: aprirà la giovanissima band Quattro Quarti, seguirà il pop-rock degli Enòteka, quindi il rhythm & blues degli RBF e chiuderanno i medley rock dei Pevel_Skin.