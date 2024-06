Ragazza di 15 anni scomparsa a Bologna, l’appello sui social per Evelina

Bologna, 15 giugno 2024 - Momenti di preoccupazione per una 15enne scomparsa a Bologna. Si chiama Evelina, è uscita di casa ieri mattina, 14 giugno, e non è più tornata. Sono più di 24 ore che non si hanno notizie di lei. Familiari e conoscenti hanno lanciato un appello sui social, un messaggio che ha fatto il giro di molte pagine dedicate alle diverse zone del Bolognese, da Casalecchio a Valsamoggia.

"Chiedo un aiuto al gruppo - si legge in uno dei post condivisi su Facebook -: è uscita di casa e non e più tornata, da Bologna Pilastro Evelina Neamtu nataa luglio del 2009. Se avete qualche informazione chiedo di avvisare le forze dell'ordine. Vi prego di condividere più possibile. Grazie". L'appello è stato condiviso da molte persone sui social nella speranza di avere qualche informazione sulla ragazza. Secondo le prime informazione potrebbe essersi diretta verso la riviera.